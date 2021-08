Gulab Muluk, 42 anni, per tutti “Baba”, vede l’Afghanistan solo attraverso le drammatiche immagini in tv, tra fughe in aeroporto e uomini in caduta dagli aerei.

Da 15 giorni non ha notizie della sua famiglia, moglie e 5 figli, dai 19 anni ai due mesi, dopo che i talebani, riconquistando il Paese, hanno fatto saltare le linee telefoniche.

Con le notizie poco rassicuranti che circolano da mesi, non ha potuto nemmeno veder nascere l’ultimo figlio.

Per lui che ha lasciato l’Afghanistan a 21 anni, il senso di una vita vissuta a distanza con cui sfamare la famiglia, e fare donazioni a chi resta in patria.