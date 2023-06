Continua il botta e risposta tra partito democratico e governo regionale sul nuovo ospedale di Pesaro.

"Non è stato rispettato l’accordo di programma per la realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro da parte della Regione". Così scrive in una nota il Vicepresidente del Consiglio regionale nonché possibile candidato sindaco per il dopo Ricci nel partito democratico Andrea Biancani.

Secondo il consigliere dopo sette mesi dal documento sottoscritto tra regione, comune e azienda ospedaliera, era il 17 ottobre 2022, sono già saltati i tempi e i contenuti. Ad oggi infatti non è stato ancora bandito il concorso per la progettazione del nuovo presidio ospedaliero di Muraglia previsto entro il 31 dicembre 2022, fa notare Biancani.

Immediata la risposta del governo regionale, che tramite l'assessore Baldelli spiega i motivi del ritardo: "siamo in attesa dell'entrata in vigore del nuovo codice per gli appalti".