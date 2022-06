Latitudini di guerra, dal conflitto alle porte dell’Europa, a quelli in corso nel mondo tra buchi informativi, difficoltà e persone in fuga in cerca di accoglienza. Il punto a Jesi con esperti, giornalisti, operatori in vista della giornata mondiale del rifugiato che cadrà il prossimo 20 giugno.

Un nuovo modello di accoglienza è quello messo in campo dalla rete Sai di Ancona provincia di Asilo che vede coinvolte diverse realtà in campo.