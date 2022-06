Sei mesi per il bando, obiettivo ottobre 2024 per l'affidamento dei lavori. Per l'Ultimo Miglio si stanno percorrendo gli ultimi passi dell'iter amministrativo. Così il porto di Ancona riuscirà a essere collegato alla grande viabilità con la tanto agognata bretella di poco più di tre chilometri. L'occasione per fare il punto è stata la visita istituzionale dell'amministratore delegato di Anas, Aldo Isi