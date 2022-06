Con la voce che trema ancora per l'emozione Marco Martedì commenta a caldo la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Ancona nei confronti di Mattia Rossetti condannato a 20 anni di reclusioni in carcere e alla misura di sicurezza di 5 anni in una rems per l'omicidio del fratello Michele Martedì. Il 28enne affetto da una sindrome paranoica accusava l'ex compagno di classe di avergli rovinato la vita al punto che la mattina dell'otto dicembre del 2018 lo aveva atteso sotto casa in Via Maggini ad Ancona e lo aveva pugnalato a morte con 12 fendenti.

La Corte ha motivato la sentenza riconoscendo il vizio parziale di mente di Rossetti, tesi sostenuta dal perito della procura respingendo quindi quanto emerso nella perizia della difesa secondo cui il 28enne era totalmente incapace di intendere e di volere al momento dei fatti e dunque non imputabile. Una linea sostenuta anche dai periti nominati dalla corte che avevano riconosciuto Rossetti incapace di intendere e parzialmente incapace di volere.

Una condizione che in ogni caso pregiudicava l'imputabilità del 26enne. La pena non si discosta di molto da quella richiesta dall'accusa di 24 anni di carcere e 10 anni in una rems. Gli inquirenti hanno infatti sempre sostenuto che il parziale vizio di mente di Rossetti non fosse in contrasto con la premeditazione contestata all'imputato insieme ai reati di omicidio volontario, pluriaggravato dallo stalking, dalla crudeltà e dai futili motivi La corte ha inoltre disposto un risarcimento di circa 1milione di euro nei confronti dei familiari della vittima.