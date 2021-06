PETRITOLI – E’ diventato in poco più di dieci anni la piccola capitale dei fiori d’arancio con sposi in arrivo da tutto il mondo che si sono scambiati anelli e promesse in uno scenario autentico, dove forse l’italia è più italia che altrove. Ecco il borgo di Petritoli nel fermano, accarezzato dalle verdi colline che oggi però fa la sposa all’altare in attesa del ritorno di cerimonie, feste e banchetti. Se dal 15 giugno è possibile organizzare matrimoni in Italia, dopo lo stop causa Covid, ci sono ancora nodi da chiarire riguardo il green pass da portare insieme alle fedi e a tutti gli invitati. Il tutto appare più complicato se si arriva dall’altra parte del mondo.