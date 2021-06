PETRITOLI – Innovare la tradizione per guardare al futuro di uno dei settori più importanti per le Marche, quello dell’agroalimentare: il focus al teatro dell’Iride di Petritoli con esperti, imprenditori, ricercatori, le università per cogliere al meglio le opportunità dei fondi europei. L’agrifood e il made in Italy marchigiano rientrano nell’Osservatorio sulla Specializzazione Intelligente per identificare la rotta. Nelle Marche ci sono circa 2500 aziende agroalimentari che rappresentano il 10% del settore manifatturiero regionale. Il Made in Marche del food e beverage rappresentano 128 milioni di valore commerciale, gran parte in export, seppur frenato nell’anno della pandemia, secondo l’ultimo report Ismea/Qualivita.