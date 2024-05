Smerciavano grosse quantità di cocaina, hashish ed eroina: arrestate quattro persone nell’ambito dell’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Senigallia, in collaborazione con le Compagnie di Rimini e Cesenatico. Con l'impiego di 60 Carabinieri e unità cinofile provenienti da Pesaro, i militari hanno eseguito un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Ancona, ponendo i sospettati agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'indagine, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri, è iniziata a fine 2023 e si è protratta nei primi mesi del 2024. Essa ha permesso di svelare un'intensa attività di spaccio di cocaina, eroina e hashish, condotta dagli indagati. I principali fornitori di questa rete di spaccio, che operava nell'hinterland senigalliese e lungo la costa delle province di Rimini e Ancona, sono stati identificati in una coppia residente a Bellaria Igea Marina, dove avevano stabilito la loro base operativa utilizzando altri spacciatori. Durante le perquisizioni, eseguite anche nei confronti di altri nove indagati, i militari hanno recuperato tre bilancini di precisione, nove telefoni cellulari, diversi involucri contenenti hashish, cocaina e marijuana, oltre a circa 12.865 euro in contanti. I quattro arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa degli interrogatori di garanzia da parte del GIP del Tribunale di Ancona. L'attività investigativa, che ha incluso indagini tecniche e patrimoniali, ha rivelato che gli arrestati, in soli sei mesi, hanno ottenuto un profitto illecito stimato in oltre 100.000 euro. I provvedimenti eseguiti sono misure cautelari disposte in sede di indagini preliminari e sono soggetti a impugnazione. I destinatari dei provvedimenti sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.