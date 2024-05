Il disagio di Francesco Cicconetti, influencer e scrittore transgender, laureatosi 6 anni fa presso Università di Urbino, quel disagio nell'essere chiamato ogni volta con un nome in cui da tempo non si riconosceva più.

A sei anni dalla sua laurea e per la prima volta in Italia l’ateneo ha deciso di richiamare il suo laureato per la consegna di un nuovo certificato, che questa volta finalmente riporta il nome corrispondente alla sua vera identità di genere. La cerimonia è avvenuta oggi, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia.