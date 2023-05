Maltempo, il punto. A Senigallia il Misa torna a salire. Preoccupa l’Ete. Casello di Pesaro chiuso. Salvata a Gradara una bimba di 4 mesi. Evacuati i cuccioli di un canile. E continua a piovere.

A Gradara la situazione più delicata, con una famiglia salvata dai Vigile del Fuoco, che nell’intervento hanno messo in sicurezza una bimba di soli 4 mesi.

Il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro ha annunciato la chiusura di due ponti sul fiume Ete: Molino Paci e Sacri Cuori, assicurando però che la situazione sul Tenna è sotto controllo. La strada provinciale Capodarchese da Lido è chiusa appena prima della frazione Capodarco per una piccola frana.

Nella notte a Senigallia, in provincia di Ancona, la situazione del fiume Misa è stata “costantemente monitorata” e non ha destato problemi: il livello del fiume, però, fa sapere il Comune, sempre sotto monitoraggio, “è tornato a salire a causa delle precipitazioni a monte e dell’innalzamento del livello del fiume Nevola.

Anche il reticolo minore, sebbene stressato dall’intensa pioggia, al momento non presenta criticità”. Anche oggi nella cittadina, come nei comuni dell’hinterland senigalliese, a Mondolfo, Fano, Pesaro e Urbino, le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse per l’allerta meteo arancione (rischio idrogeologico e idraulico) per le previsioni di precipitazioni consistenti anche se in misura inferiore a ieri.

Alcuni disagi nelle ore notturne si sono presentati sulla strada provinciale Arceviese, tra Borgo Passera e il Vallone, dovute alla presenza di fango sulla carreggiata. A seguito dell’intervento di pulizia, la strada è tornata percorribile.

Al momento restano chiuse al transito Via Rovereto, Strada dei Castelli; interdetti alla circolazione anche il sottopasso delle “Piramidi” a Cesano e quelli di Via Perilli e di Via Dogana Vecchia. Dall’alba sono al lavoro i mezzi per la pulizia delle strade al fine di riportare alla normale percorribilità la rete stradale urbana.

In ogni caso, avverte il Comune, “l’allerta meteo non è ancora superata e il Centro Funzionale della Regione Marche ha previsto ancora precipitazioni a partire dalla mattinata di oggi”. Una riunione in programma alle ore 9 con il Centro Coordinamento Soccorsi) presieduto dal Prefetto, per un aggiornamento sull’andamento della perturbazione. Il Comune “invita i cittadini a prestare la massima attenzione alle comunicazioni diramate dai canali ufficiali del Comune di Senigallia”.

Nel Pesarese, non c’è stata l’ondata di piena del fiume Foglia a Pesaro. “La diga di Mercatale, a una quarantina di chilometri dalla città, è stata gestita in modo egregio – dice all’ANSA l’assessore ai Lavori pubblici Enzo Belloni -.

Già dai giorni scorsi era stata fatta defluire dell’acqua. Il livello del fiume è alto, ma al momento non ci sono preoccupazioni”.

C’è più allarme invece per i torrenti, come il Genica, che attraversano l’abitato: qualcuno è esondato. “Abbiamo scantinati e garage allagati, danni anche ad imprese” spiega Belloni, sottolineando che l’emergenza non è ancora finita.

“Siamo in allerta arancione anche oggi, temiamo nuove piogge stanotte e soprattutto stamattina”. Anche per questo il sindaco Matteo Ricci raccomanda di fare massima attenzione e di limitare al massimo gli spostamenti. Nel pomeriggio si deciderà se chiudere le scuole anche oggi.