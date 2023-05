Sono le 11.30 di martedì mattina quando l'acqua inizia ad invadere la statale all'altezza del quartiere Cattabrighe a Pesaro, pochi minuti, giusto il tempo per consentire a Graziano, che lavora li vicino, di correre verso casa dalla moglie e dal figlioletto, il tempo di mettersi in salvo mentre la strada si tramuta in un fiume di fango, trascinando via con se tutto ciò che graziano e la sua famiglia hanno faticosamente costruito. L'automobile parcheggiata nel vialetto, l'impianto elettrico, la Tv, i mobili, i materassi, gli elettrodomestici, persino l'armadio con tutti i vestiti, in casa si è salvata solo la giacchetta del suo bimbo, rimasta appesa per caso ad un termosifone.

Quella di Graziano, ora ospite da amici, è una delle quattro famiglie evacuate nel comune di Pesaro, tutte nella zona del casello autostradale, una fortuna che siano così poche e ancora di più una fortuna, ha spiegato il sindaco Matteo Ricci, che non vi siano né vittime né feriti.

I danni però sono ingenti, oltre alle case private, molte aziende e poi strade, impianti sportivi, strutture pubbliche: "Abbiamo chiesto lo stato di emergenza – annuncia Ricci – e siamo pronti ad inziare la quantificazione dei danni".

L'invito del sindaco per i privati è di dare comunicazione dei danni subiti (inviando foto e video) all'indirizzo mail: alluvione2023@comune.pesaro.pu.it

Servizio di Laura Meda

Riprese e montaggio di Diego Menna