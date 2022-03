Una tempesta perfetta tra pandemia, inflazione, caro energia e nuovi scioperi alle porte, come quello anticipato da Unatras per i trasporti dal 4 aprile e poi la guerra in Ucraina. Il terziario vive una delle fasi più difficili, ma con la volontà di esserci per fornire sostegno e servizi, come emerge dall’inaugurazione ad Ancona della nuova sede di Confcommercio Marche Centrali alla presenza del presidente nazionale Carlo Sangalli.