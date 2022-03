Svolta nella sentenza d'appello del processo a carico dei sei componenti della cosiddetta 'banda dello spray'. I giudici della corte d'assise d'appello di Ancona hanno riconosciuto anche l'accusa di associazione per delinquere, non concessa in primo grado, e un aggravamento di pena di sei mesi per ogni imputato. Si sommano alle condanne precedenti che prevedono pene dai 10 ai 12 anni di carcere per i reati di omicidio preterintenzionale, lesioni personali, furto e rapina.