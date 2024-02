Lo Sferisterio, spazio estivo per l’opera dal 1921 noto in tutto il mondo, è il fulcro della vita culturale di Macerata e per questo l’Associazione Arena Sferisterio porta avanti una serie di attività durante l’intero anno, in particolar modo quelle destinate agli studenti, con il desiderio di coinvolgerli sempre più nella programmazione estiva così identitaria e significativa per tutte le Marche.

Lo Sferisterio a scuola

Anche nel 2024 – anno in cui si celebrano i 60 anni di Macerata Opera Festival – ha preso forma quindi il percorso formativo “Lo Sferisterio a scuola” in collaborazione con l’Assessorato alla cultura e istruzione della Città di Macerata, pensato per arricchire lo studio con attività specifiche per le diverse età e per i diversi obiettivi di crescita, fornendo strumenti di formazione pratici e accessibili per i docenti e per le famiglie.

Numero sempre crescente

«“Lo Sferisterio a scuola” – ha dichiarato il sovrintendente Flavio Cavalli – è realizzato dall’Associazione Arena Sferisterio grazie anche alla preziosa disponibilità e adesione delle istituzioni scolastiche che scelgono di partecipare e che negli anni sono risultate in numero sempre crescente. Le attività prevedono come sempre una parte di lavoro in classe in questi mesi e poi, fra maggio e giugno, una serie di spettacoli aperti a tutti, allo Sferisterio e al Teatro Lauro Rossi, raccolti nella definizione di “Macerata Opera Family” che anticipa il festival vero e proprio nel segno dei più piccoli, ottenendo un grande riscontro del pubblico: nel 2023 abbiamo registrato oltre 11.000 spettatori. Fondamentale è poi il contributo di un gruppo di sponsor e mecenati che annualmente scelgono di essere children partner dello “Sferisterio a scuola” e che ci auguriamo stiano al nostro fianco anche nel 2024».

La musica e l’opera

La musica e l’opera sono forme d’arte che – se proposte in modo adeguato – riescono a coinvolgere il pubblico di tutte le età e accompagnare la crescita degli individui in modo completo e profondo. Questo è ancora più vero in una realtà sociale come quella di Macerata in cui un luogo monumentale come lo Sferisterio è parte imprescindibile del tessuto urbanistico e delle attività lavorative. Anche per questi motivi nel 2024 sono previste nuove forme di partecipazione al festival, che potranno rendere più accessibili gli spettacoli estivi, dando la possibilità di scoprire vari momenti della creazione artistica.

Tutti all’opera

«Per me gli studenti sono innanzitutto il pubblico di oggi – sottolinea il direttore artistico Paolo Gavazzeni – non quello ipotetico di domani, e l’Associazione Arena Sferisterio è impegnata quotidianamente affinché questo avvenga, mettendo in atto tutti gli strumenti necessari. Anche per questo ho ideato un nuovo percorso che si spiega già dal titolo, Tutti all’opera, e che serve a far scoprire le produzioni e il repertorio anche a chi non è mai stato allo Sferisterio; saranno occasioni per conoscere i compositori, i soggetti, gli artisti, per seguire le prove e poi infine lo spettacolo completo. Noi tutti, impegnati al massimo nella cura di questi spettacoli pensati per i più giovani, saremo soddisfatti soltanto quando questi ultimi assisteranno agli spettacoli del Festival».

Gli incontri con le scuole

Tre le proposte per il 2024 che in queste settimane l’Associazione Arena Sferisterio sta presentando agli insegnanti secondo i diversi percorsi scolastici, per raccogliere le adesioni e distribuire i materiali didattici e di approfondimento necessari alla preparazione delle classi. Sono stati circa 250 gli insegnanti che hanno assistito al primo incontro online dedicato agli asili e quindi alle scuole primarie e secondarie di primo grado, con la partecipazione del sovrintendente Flavio Cavalli, del direttore artistico Paolo Gavazzeni e dell’assessore alla cultura e all’istruzione Katiuscia Casetta.

La collaborazione con Sistema Museo

«Questo progetto è fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e apre la stagione del Macerata Opera Festival con iniziative di altissimo livello – ha commentato assessore alla Cultura e all’Istruzione Katiuscia Cassetta portando i saluti del sindaco e presidente dell’Associazione Sandro Parcaroli. Accendiamo i motori per primi e apriamo lo Sferisterio con un’organizzazione piena, ricca e completa che coinvolge tutta la struttura scolastica, dai nidi fino alle scuole secondarie. A testimonianza del forte riscontro positivo, c’è la crescita progressiva delle presenze con il coinvolgimento delle scuole a livello regionale. Quest’anno, con la messa in scena della Turandot, ambientata all’interno di un museo, abbiamo deciso quindi di coinvolgere tutta la rete museale cittadina e ci sarà una collaborazione con Sistema Museo grazie alla quale accoglieremo i bambini all’interno dei nostri spazi culturali. Iniziative intelligenti, realizzate con grande attenzione, valore e professionalità per avvicinare un pubblico vario e diverso alla meraviglia dell’opera lirica e del nostro Sferisterio».

Il piccolo principe

Per i bambini delle scuole materne (dai 3 ai 5 anni) è in programma Il piccolo principe: un viaggio tra le stelle di Vincenzo Ruggiero, dal celebre racconto di Antoine de Saint-Exupéry, capolavoro della letteratura per l’infanzia. Una nuova produzione musicale che sarà realizzata dalla Scuola Civica di Musica “Stefano Scodanibbio”, con un organico che comprende strumenti ad arco e a fiato, pianoforte, percussioni e un coro di voci bianche. La parte narrativa sarà affidata a due attori, Scilla Sticchi e Francesco Facciolli. Gli spettacoli sono in programma al Teatro Lauro Rossi, per cinque pomeriggi (ore 16:30, 17:30, 18.30), dal 27 al 31 maggio.

Turandot. Enigmi al museo

Per gli studenti delle primarie e secondarie di primo grado (dai 6 ai 14 anni) dal 4 al 7 giugno allo Sferisterio (ore 20.45) è in programma Turandot. Enigmi al museo, un progetto della 28ª edizione di Opera Domani, realizzato e promosso a livello internazionale da AsLiCo in coproduzione con Opéra Grand Avignon e Opéra de Rouen Normandie e con il patrocinio del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane e da ICOM International Council of Museums. Turandot. Enigmi al museo è uno spettacolo partecipativo in equilibrio fra opera e teatro ispirato musicalmente al capolavoro di Puccini nel centenario della sua morte, con la regia di Andrea Bernard e la direzione di Sieva Borzak alla guida di un gruppo di giovani interpreti, vincitori delle ultime edizioni del celebre Concorso AsLiCo. Turandot e` una favola che porterà i piccoli spettatori a scoprire una Cina magica e grandiosa, dove – tra enigmi da risolvere, principi d’oriente, gong del destino, boia e fastosi palazzi imperiali – prende vita la storia della Principessa dal cuore di ghiaccio.Il regista Andrea Bernard ha scelto di ambientare la vicenda in un museo, dove tra i visitatori ci sono anche il giovane Calaf, con il padre Timur e Liu`. Il misterioso mondo di Turandot si materializza e riverbera tra statue, ceramiche pregiate, costumi tradizionali e stampe d’epoca. La lettura di un antico manoscritto anima le opere d’arte del museo e i visitatori vengono catapultati tra gli enigmi della Principessa Turandot, che – con l’aiuto di Ping, Pong e Pang, tre statue dell’esercito di terracotta – altro non aspetta che trovare il vero amore ed essere ricordata per sempre. Il progetto Opera Domani da decenni ormai ha come obiettivo quello di coinvolgere e appassionare all’opera lirica il pubblico dell’età scolare. La visione dell’opera è preparata attraverso un percorso specifico con incontri di formazione per gli insegnanti e attività di preparazione in classe (ascolto di alcune arie dell’opera, preparazione dei cori, attività di movimento e coreografie anche in LIS, studio della trama e dei personaggi, approfondimento dei contenuti, costruzione oggetti da portare in teatro) differenziati secondo l’età e il livello scolastico, oltre che pensati per la condivisione anche in famiglia. La formazione degli insegnanti, realizzata durante i mesi scolastici, è inoltre accreditata presso il MIUR (ai sensi della direttiva 170/2016).

La lezione spettacolo

Infine, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado saranno coinvolti il 9 e 10 maggio (ore 9 e ore 11), al Teatro Lauro Rossi nella prima tappa del nuovo progetto di formazione all’ascolto ideato per il 2024 dal direttore artistico Paolo Gavazzeni, dal titolo Tutti all’opera e che punta al coinvolgimento sempre più intenso dei giovani alle fasi creative degli spettacoli. Le classi seguiranno una lezione-spettacolo sui titoli d’opera del Macerata Opera Festival 2024 – Turandot, Norma, La bohème – tenuta da Fabio Sartorelli, docente del Conservatorio di Milano e dell’Accademia del Teatro alla Scala, noto per la sua attività di divulgatore e formatore. Quindi coloro che avranno seguito l’incontro con Sartorelli potranno accedere alle prove d’assieme delle opere allo Sferisterio e acquistare il biglietto per gli spettacoli a un prezzo speciale.

Calendario delle attività

Giovedì 9 maggio ore 9.00 – Teatro Lauro Rossi Tutti all’opera con Fabio Sartorelli

Giovedì 9 maggio ore 11.00 – Teatro Lauro Rossi Tutti all’opera con Fabio Sartorelli

Venerdì 10 maggio ore 9.00 – Teatro Lauro Rossi Tutti all’opera con Fabio Sartorelli

Venerdì 10 maggio ore 11.00 – Teatro Lauro Rossi Tutti all’opera con Fabio Sartorelli

Lunedì 27 maggio ore 16.30 – Teatro Lauro Rossi Il piccolo principe: un viaggio tra le stelle

Lunedì 27 maggio ore 17.30 – Teatro Lauro Rossi Il piccolo principe: un viaggio tra le stelle

Lunedì 27 maggio ore 18.30 – Teatro Lauro Rossi Il piccolo principe: un viaggio tra le stelle

Martedì 28 maggio ore 16.30 – Teatro Lauro Rossi Il piccolo principe: un viaggio tra le stelle

Martedì 28 maggio ore 17.30 – Teatro Lauro Rossi Il piccolo principe: un viaggio tra le stelle

Martedì 28 maggio ore 18.30 – Teatro Lauro Rossi Il piccolo principe: un viaggio tra le stelle

Mercoledì 29 maggio ore 16.30 – Teatro Lauro Rossi Il piccolo principe: un viaggio tra le stelle

Mercoledì 29 maggio ore 17.30 – Teatro Lauro Rossi Il piccolo principe: un viaggio tra le stelle

Mercoledì 29 maggio ore 18.30 – Teatro Lauro Rossi Il piccolo principe: un viaggio tra le stelle

Giovedì 30 maggio ore 16.30 – Teatro Lauro Rossi Il piccolo principe: un viaggio tra le stelle

Giovedì 30 maggio ore 17.30 – Teatro Lauro Rossi Il piccolo principe: un viaggio tra le stelle

Giovedì 30 maggio ore 18.30 – Teatro Lauro Rossi Il piccolo principe: un viaggio tra le stelle

Venerdì 31 maggio ore 16.30 – Teatro Lauro Rossi Il piccolo principe: un viaggio tra le stelle

Venerdì 31 maggio ore 17.30 – Teatro Lauro Rossi Il piccolo principe: un viaggio tra le stelle

Venerdì 31 maggio ore 18.30 – Teatro Lauro Rossi Il piccolo principe: un viaggio tra le stelle

Martedì 4 giugno ore 20.45 – Arena Sferisterio Turandot. Enigmi al museo

Mercoledì 5 giugno ore 20.45 – Arena Sferisterio Turandot. Enigmi al museo

Giovedì 6 giugno ore 20.45 – Arena Sferisterio Turandot. Enigmi al museo

Venerdì 7 giugno ore 20.45 – Arena Sferisterio Turandot. Enigmi al museo

Mercoledì 3 luglio ore 20.00 – Teatro Lauro Rossi Tutti all’opera con P. Gavazzeni e cast Turandot

Lunedì 8 luglio ore 18.00 – Arena Sferisterio Tutti all’opera prova d’assieme Turandot

Lunedì 8 luglio ore 21.00 – Arena Sferisterio Tutti all’opera prova d’assieme Turandot

Mercoledì 10 luglio ore 20.00 – Teatro Lauro Rossi Tutti all’opera con P. Gavazzeni e cast Norma

Giovedì 11 luglio ore 18.00 – Arena Sferisterio Tutti all’opera prova d’assieme Norma

Giovedì 11 luglio ore 21.00 – Arena Sferisterio Tutti all’opera prova d’assieme Norma

Martedì 23 luglio ore 20.00 – Teatro Lauro Rossi Tutti all’opera con P. Gavazzeni e cast La bohème

Mercoledì 24 luglio ore 18.00 – Arena Sferisterio Tutti all’opera prova d’assieme La bohème

Mercoledì 24 luglio ore 21.00 – Arena Sferisterio Tutti all’opera prova d’assieme La bohème

Per ulteriori informazioni e per aderire è possibile scrivere alla mail education@sferisterio.it o contattare Paola Pierucci allo 0733 261334.