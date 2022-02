Non esistono parole per raccontare il dolore e allora è meglio usare quelle parole per raccontare chi era Giuseppe Lenoci.

Lo fa il presidente della squadra di calcio Asd Monturano Campiglione, in cui Giuseppe giocava fin da quando era piccolo, parla di un piccolo grande uomo che lui considerava come un figlio.

Sulla bara bianca la maglia della squadra e poi quella della Juve, di cui Giuseppe era grande tifoso, regalatagli dal cugino Alessandro solo pochi giorni prima della sua morte.

Per l'ultimo saluto a Giuseppe si riunisce l'intera comunità di Monte Urano dove è stato proclamato il lutto cittadino, gremita la chiesa di San Michele Arcangelo, i compagni di calcio dietro l'altare, gli amici seduti davanti.

Troppo dolore per mamma Francesca e papà Sabino, non hanno parole e forse neppure più lacrime, e allora ci pensano gli amici a salutare Giuseppe, con una lettera scritta tutti insieme e i palloncini bianchi che volano verso il cielo.

Servizio di Laura Meda