Costruire o ristrutturare impianti, acquistare macchinari e attrezzature per rendere più moderne le aziende agricole della Regione. A disposizione i fondi della sottomisura 4.1 del bando del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche presentato agli agricoltori lo scorso 10 febbraio a Cagli, in provincia di Pesaro Urbino, negli spazi dell’azienda agricola Nucci. La scadenza per presentare le domande è fissata per il prossimo 19 maggio.

La misura, che comprende un fondo da 30 milioni di euro, nel concreto prevede che le aziende possano prevedere nuove costruzioni, allestire serre, puntare su impianti di lavorazione del prodotto della terra per dare nuovo slancio all’azienda agricola. Ma anche investire sulla sostenibilità energetica con impianti fotovoltaici, biogas o geotermia. Particolarmente importanti in questo momento: il caro energia si fa sentire anche in campagna.