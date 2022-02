Il caro energia e dei materiali, decreti, norme, interpretazioni e direttive. Il mondo edile alza bandiera bianca e rischia di fermare i cantieri. Anche quelli della ricostruzione del post sisma 2016. Pochi giorni fa proprio il commissario straordinario al sisma 2016 Giovanni Legnini ha lanciato un appello ai professionisti e alle imprese dicendo “La ricostruzione non può permettersi battute d’arresto”, ma il presidente di Ance Marche Violoni risponde in maniera netta partecipando al programma "Sibilla, le voci della ricostruzione" in onda questa sera alle 21, come ogni giovedì sera, sul canale 12 delle Marche, il 14 in Umbria e il 19 in Abruzzo. E in streaming dalle pagine Fb e dal sito www.etvmarche.it

Parleremo anche della situazione di Visso e Castelsantangelo sul Nera. E poi andremo a Teramo per raccontare, attraverso il dirigente comunale e il sindaco stesso, i risvolti del progetto dell'Università dell'Aquila "Territori Aperti" con il master, l'infrastruttura informatica e il tool kit per affrontare il post emergenze che verrà ufficialmente presentatoad aprile.