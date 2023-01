Nasce una nuova società costituita al 75% dai turchi di Arçelik A.S e per il restante 25% dagli americani di Whirlpool per il business europeo dei grandi elettrodomestici e quindi una piattaforma europea di grandi elettrodomestici da oltre 6 miliardi di euro di fatturato, con oltre 200 milioni di euro di sinergie sui costi. L'assessore Aguzzi e i sindacati in coro: "Ora intervenga il Governo"