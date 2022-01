Trascinati dalle onde della pandemia, il teatro può rappresentare un approdo sicuro, specie se si tratta di una struttura rinnovata, dopo due anni di chiusura, e riaperta lo scorso ottobre con tanto impegno e investimenti, come il Panettone, che accende una luce diversa nella periferia anconetana. Qui sabato sera è andato in scena nell’"Abbraccio di Penelope", un ritratto diverso e moderno in cui la stessa furba tessitrice e donna straordinaria diventa protagonista in un viaggio parallelo rispetto a quello di Ulisse. Sul palco Cesare Catà e Paola Giorgi, in una fortunata contaminazione tra epico e lirico.