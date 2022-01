Super green pass, mascherina e un cielo cristallino mozzafiato per l’apertura degli impianti, domenica scorsa, nel comprensorio di Santa Maria Maddalena a Sarnano, tra le montagne maceratesi del post sisma del 2016.

Pienone anche nella vicina stazione di Pintura di Bolognola di Francesco Cangiotti la cui società ora si occuperà anche della riapertura degli impianti, fermi ormai dal sisma del 2016, a Frontignano di Ussita, che annuncia “Aspettiamo il collaudo Ustif e puntiamo all’apertura tra fine gennaio e primi di febbraio”.

La grande affluenza ha però creato grandi disagi alla viabilità, proprio tra Sarnano e Bolognola. Dice la sindaca Cristina Gentili: “Lasciare le auto dove capita non aiuta, speriamo che le persone possano venire anche in settimana, per evitare il sold out nel week end”.