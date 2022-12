Si stringe il cerchio sul nome del possibile candidato sindaco del centrodestra per le elezioni amministrative del comune di Ancona in programma per il prossimo anno. E il nome sembra essere quello di Daniele Silvetti attualmente presidente dell'ente parco del Conero. Nessun colpo di scena dato che la voce sulla sua possibile candidatura girava già da mesi, ma finora non era mai stato ufficialmente confermata, adesso invece sembra che la riserva verrà sciolta entro la prossima settimana.