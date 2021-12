Sessantacinque persone sanzionate perché sprovviste del green pass su oltre 14.600 controllate, undici sanzioni emesse su 1.721 esercizi controllati che in sette casi hanno comportato la chiusura dei locali per 5 giorni. Sono gli esiti del monitoraggio effettuato sul territorio della provincia anconetana dalle forze dell'ordine per il rispetto delle norme del super Green pass entrate in vigore il 6 dicembre. Dati aggiornati al 15 dicembre emersi durante il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica riunitosi mercoledì, che al momento non tratteggiano uno scenario preoccupante, né settori più a rischio di altri.