Si divide in due il procedimento 'bis' per la strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo avvenuta nella notte tra il sette e l'otto dicembre 2018, in cui persero la vita cinque adolescenti e una mamma di 39 anni. Per chi procederà con i riti alternativi la prossima udienza preliminare è fissata per il 12 gennaio. Si tratta di due patteggiamenti e otto abbreviati per dieci dei 19 imputati sotto accusa per le carenze di sicurezza del locale e una gestione non adeguata dell'emergenza, ravvisate dai consulenti della procura.

Il Giudice De Palma ha dichiarato invece di astenersi sulle posizioni degli altri imputati che hanno scelto di procedere con rito ordinario rimettendo gli atti ad altro G.U.P. In questo caso l'udienza è fissata per il tre febbraio.