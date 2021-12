Un sogno che diventa realtà, scritto nero su bianco e siglato da Fondazione Marche (che ha investito oltre 1 milione di euro nel progetto) in collaborazione con Cariverona e Università Politecnica delle Marche (co-investitori con un altro milione di euro). Un sogno che ha creato l'acceleratore AC75, che si ispira all'omonima barca dell'Americas Cup, famosa per la sua straordinaria capacità di alzarsi e volare sull'acqua.

Un programma ambizioso, presentato all'interno degli spazi di Palazzo Camerata ad Ancona, messo a disposizione dallo stesso comune e che diverrà sede ufficiale di AC75.

Ma cosa farà AC 75? Quattro saranno le aree di sviluppo: un acceleratore porterà per 6 mesi ad Ancona 10 start up nazionali e internazionali tecnologiche e ad alto potenziale, il business angel partner che realizzerà matching e accelerazioni tra manager e imprenditori e ancora la creazione di spin off universitari ad alto potenziale e infine la ricerca di giovani talenti marchigiani provenienti da istituti tecnici e università del territorio dotati di idee e intraprendenza. Un investimento da 16 milioni di euro, nel solco delle attivitàportate avanti dal 2001 ad oggi da Fondazione Marche, che ha già coinvolto 6500 giovani in attività di formazione imprenditoriale lanciando oltre 150 start up.