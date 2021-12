Al via nella nostra regione i vaccini anti covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Oggi solo in quattro hub a Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, vaccinati in totale poco più di un centinaio di bambini.

Nei prossimi giorni apriranno anche altri punti vaccinali dedicati ai più piccoli, saranno 13 in totale nella nostra regione.

In tutto le prenotazioni ricevute al momento nella nostra regione sono 2963, 1419 nella provincia di Ancona, 509 in quella di Pesaro Urbino, 601 a Macerata, 187 a Fermo, 247 ad Ascoli Piceno, pochi per ora rispetto alla platea di oltre 90mila bambini vaccinabili, ma l'apertura delle prenotazioni è iniziata solo ieri.

Servizio di Laura Meda