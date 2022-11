Al via a Montemarciano il trasloco delle classi dell'istituto di via Marotti dichiarato inagibile dai vigili del fuoco a causa dei danni riportati durante la scossa di terremoto del 9 novembre scorso.

La notizia della chiusura è arrivata martedì con una nota del Comune in cui si puntualizza che la chiusura è stata disposta a titolo precauzionale, fino all’esecuzione di approfondite indagini sui terreni di fondazione. La decisione è arrivata dopo il sopralluogo richiesto dalle minoranze comunali allertate da una parte dei genitori degli alunni preoccupati per lo stato in cui versava l'edificio.

Preoccupazioni che avevano dato il via alla protesta dello scorso lunedì quando gli studenti delle scuole medie sarebbero dovuti tornare in aula per la riapertura precedentemente disposta dal comune a seguito dei sopralluoghi fatti con in tecnici comunali che avevano dichiarato sicuro l'edificio. Oggi invece sarebbero dovuti rientrare in classe gli studenti delle elementari, ma la chiusura di ieri ha rimescolato le carte in tavola fino alla decisione di anticipare il trasloco dei circa duecento alunni che però sottolinea il comune era già stato deciso a seguito di una riunione con rappresentanti dei genitori.

La nuova sistemazione dunque prevede che le classi delle elementari vengano trasferite alla scuola materna con una riorganizzazione interna degli spazi, mentre i ragazzi delle medie si trasferiranno nell'istituto di Marina. Per tutto il tempo del trasloco già a partire da oggi è stata attivata la didattica a distanza per poter proseguire con le lezioni vista la situazione emergenziale. Ma dalla minoranza chiedono una soluzione definitiva e il trasferimento permanente di tutte le classi nel plesso di Marina.