In attesa della probabile riapertura di lunedì, l'Istituto Grazie Tavernelle, comprensivo che conta oltre 1300 alunni, si è riorganizzato con lezioni differenti e itineranti. A fronte della scossa del 9 novembre, infatti, circa 650 bambini non hanno potuto fare rientro nei plessi delle scuole dell'Infanzia Sabin, primaria Savio e secondaria Marconi. Plessi chiusi dal Comune poiché sono necessari interventi per metterli in sicurezza. E dunque la didattica viene trasferita. Perché così si prova ad esorcizzare la paura del terremoto e si fa in modo che l'apprendimento possa continuare.