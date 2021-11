Una proroga del superbonus 110%, senza riduzioni progressive, per quattro anni, non solo per i condomini ma per tutti gli edifici da ricostruire nell’area dei crateri sismici del 2016 e del 2009: è l’imperativo sollevato dal commissario al sisma 2016 Giovanni Legnini al convegno organizzato dall’Istao ad Ancona.