Pizza piatto povero? Assolutamente no, la pizza è oggi sempre più piatto da gourmet, anzi nella nostra regione è di un vero e proprio “piatto di marca”. Nell’ambito del nuovo progetto promosso da Linfa, l’Azienda Speciale per l’agroalimentare della Camera di Commercio delle Marche, in 33 ristoranti della regione arrivano le Pizze di Marca: ingredienti tipici del territorio e ricette tradizionali abbinati con le eccellenze vinicole.

Per la prima volta nel menù delle pizzerie sarà presente una pluralità di elementi della terra marchigiana che inorgogliscono i produttori e che rendono la complessità dei territori.

Per ogni provincia sono state elaborate 2 versioni in base a stagionalità (autunno/inverno e primavera/estate) e prodotti tipici dei vari territori in modo da offrire ai clienti delle pizzerie la possibilità di gustare una regione nel piatto.

Si parte giovedì 25 novembre a Fano, lunedì 29 Ancona, a seguire Mondavio, Fenile di Fano, Monsano e Ascoli.