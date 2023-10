Acquaroli batte Lega tre a zero, nessun cambio nella giunta della regione Marche, gli assessori Andrea Antonini, Filippo Saltamartini e Chiara Biondi restano al loro posto, il Governatore delle Marche chiude definitivamente la porta al paventato rimpasto di giunta, la mia squadra, dice, non è mai stata messa in dubbio.

Eppure il dubbio c'era e c'è stato per giorni, perlomeno da parte della Lega. Incontri, riunioni, comunicati di fiducia e poi immediate smentite, un documento del gruppo regionale della Lega confermava in effetti la fiducia alla giunta, subito smentito però da un altro documento della Lega Marche in cui il partito si diceva "unito e compatto", rimettendosi "alle decisioni della segreteria federale", insomma le idee non erano chiare forse neppure in casa Lega, tanto che la vicenda alla fine si è arenata.

L'ultima parola, se mai ci sarà, spetterà forse al segretario nazionale del Partito, intanto però il governatore Acquaroli sembra aver scritto la parola fine. Nessun dubbio, conclude, pensiamo piuttosto ai problemi reali della regione.