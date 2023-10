Gli uffici al pubblico e il CentrAmbiente di AnconAmbiente SpA di via del Commercio 27 ad Ancona rimarranno chiusi al pubblico dal 23 ottobre al

23 novembre 2023 a causa dei lavori di manutenzione straordinaria. La sede centrale dell’azienda, infatti, sarà interessata da un processo di riqualificazione e bonifica dei tetti degli stabili che hanno una copertura di cemento – amianto (eternit). Al fine di compensare i servizi rimarrà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30 il CentrAmbiente di Posatora. Tutti gli utenti che avranno

necessità di comunicare con l’Azienda lo potranno fare attraverso il sito aziendale www.anconambiente.it , telefonando al numero verde 800.680.800 o attraverso la App aziendale Junker.

“La chiusura è necessaria – ha dichiarato il Presidente di AnconAmbiente Antonio Gitto – per svolgere i lavori in totale sicurezza. Una prima tranche di lavori è già stata effettuata questa estate ed ha interessato il tetto dello stabile adibito a officina, peraltro in tempi relativamente brevi e rispettando il cronoprogramma e non ha arrecato alcun tipo disservizio alle attività operative ed ai cittadini che si sono recati presso i nostri uffici.

Questo secondo lotto di lavori, invece, arreca questo piccolo disagio. Si prevede una chiusura di 30 giorni, ma condizioni climatiche permettendo, confido che l’azienda cui abbiamo appaltato i lavori possa terminare l’intervento in un tempo minore. L’obiettivo

dell’AnconAmbiente, d’altronde, è di bonificare definitivamente le coperture attraverso la loro sostituzione entro l’anno corrente utilizzando i fondi messi a disposizione con bando ISI INAIL 2020 che l’Azienda si è aggiudicato nel 2022”.