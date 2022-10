“Giustizia per Ilaria”. Alla fiaccolata organizzata ad Osimo pesano come macigni le parole di Daniele, il fratello di Ilaria Maiorano, la donna di 41 anni, trovata senza vita nel casolare di Padiglione dove viveva con le figliolette e il marito, Tarik El Ghaddassi. L’uomo, che al momento dei fatti era ai domiciliari per precedenti di droga, ora si trova in carcere con l’accusa di aver finito a bastonate la consorte, anche se dalla sua cella lo stesso continua a dirsi innocente. Secondo il suo racconto ci sarebbe stato un litigio e la donna sarebbe caduta dalle scale. Il corteo di Osimo si stringe attorno alla famiglia di Ilaria ma è per tutte le donne vittime di violenza che spesso muoiono proprio tra le mura domestiche.

Servizio di Linda Cittadini

Immagini e Interviste di Antonio Violet

Montaggio di Diego Menna