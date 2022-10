In piazza ci sono vecchi articoli in una linea del tempo che purtroppo si alimenta ancora di notizie tragiche: l’ultima catastrofe un mese fa nelle Marche nelle province di Ancona e Pesaro Urbino. Segno di una fragilità del territorio ben nota, di lavori da fare per mitigare il rischio e di una consapevolezza che va appresa da tutti, cittadini compresi, su come affrontare un’emergenza. Succede per le alluvioni, come per i terremoti, i due grandi rischi che caratterizzano le Marche sono in piazza ad Ancona per la campagna nazionale “Io non rischio” nella settimana di sensibilizzazione della Protezione Civile.