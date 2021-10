Sarà un’altra giornata di proteste ad Ancona, dopo l’entrata in vigore del green pass per tutti i lavoratori. Previsto un presidio nel pomeriggio in piazza Roma, dopo il caos di ieri al porto e i problemi alla viabilità. Su questo fronte le indagini sono in corso e potrebbero arrivare nuove denunce, oltre a quella già annunciata ieri. Il punto con il prefetto di Ancona, Darco Pellos.