Piazza Roma ad Ancona ospita il primo “No paura day”. L’appuntamento che come specificato dagli organizzatori del “Coordinamento Marche – No GREEN Pass” vuole essere apartitico e apolitico ha riportato in piazza i temi contro il green pass, 24 ore dopo il corteo che per lo stesso motivo venerdì mattina ha attraversato la città dorica bloccando il traffico per diverse ore.

Diverse centinaia le persone che hanno affollato la piazza per ascoltare i relatori. Tra loro anche l’avvocato Alessandro Fusillo che fa parte dell’associazione Movimento Libertario.