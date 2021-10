Bilancio positivo per le aziende marchigiane, affiancate dalla Camera di Commercio, che hanno partecipato a Smau 2021, a Milano, l’appuntamento di riferimento per tutte le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Si è chiusa con buoni contatti commerciali, ma anche il riconoscimento per 4 aziende marchigiane del premio Innovazione Smau, ovvero Cantieri delle Marche, Clementoni, AMA-Aquilone e Loriblu, nel corso di un incontro dedicato nello specifico all’ecosistema dell’innovazione marchigiano. Con le oltre 400 start up innovative nel territorio regionale, le Marche si collocano al sesto posto in Italia in rapporto al numero complessivo della società di capitali.