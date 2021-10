Sarà per tutti Pfizer, qualunque sia stato il siero precedente. Al via la prenotazione per la terza dose per gli over 60 nelle Marche. Sono interessate più di 50 mila persone che hanno concluso il ciclo vaccinale anti Covid da 6 mesi.

Il momento è delicato: a fare da contraltare ai vaccini i no green pass e dunque la necessità di ricorrere ai tamponi ogni due giorni per andare a lavoro. Pronte le farmacie ma anche i check point del porto di Ancona e dell’ aeroporto di Falconara, gestiti dal gruppo Kos, che resteranno aperti anche la domenica. Sul fronte del contagio l’incidenza nelle Marche è ancora in diminuzione nelle ultime 24 ore: passa da 28 a 26 casi ogni centomila abitanti. Scoperti 23 casi positivi nell’ultimo giorno: la provincia con il maggior numero è quella di Ancona. Stabile anche la situazione negli ospedali marchigiani con 54 ricoverati Covid, di cui 12 nelle rianimazioni.