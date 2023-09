Eccola la prima vittoria in campionato dell'Ancona. Il terzo tentativo è quello buono per la squadra di Donadel: Pineto battuto 1-0 e biancorossi in festa sotto la Nord per un successo voluto e meritato. È di Peli la rete decisiva che regola gli abruzzesi, nell'anticipo del venerdì di Lega Pro.