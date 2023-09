Non è vero che il tempo lenisce il dolore, di certo non quello per la perdita di tutto il proprio mondo: in pochi istanti Adriana ha visto sparire per sempre suo figlio Andrea di soli 25 anni e suo marito Giuseppe.

Pochi istanti, quelli che dovevano servire loro per mettere in sicurezza le auto. Invece, in un attimo, il garage del loro condominio si è riempito d'acqua, per padre e figlio non c'è stato nulla da fare.

A un anno di distanza la fiaccolata in memoria delle vittime dell'alluvione passa proprio davanti al cancello di quel maledetto garage da cui Andrea e Giuseppe non sono mai più usciti. La toccante testimonianza di Adriana che ha preso parte alla fiaccolata "solo per i suoi cari".

Il servizio di Giacomo Giampieri e Laura Meda