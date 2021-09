“Il vaccino anti Covid in gravidanza è sicuro anche nei primi tre mesi di gestazione perché non c’è un aumento dell’abortività”. A dire che il siero a mRna è “sicuro sempre” è la bibbia della medicina moderna, il “New England Journal of Medicine”.

L’appello dei ginecologi segue gli ultimi casi di cronaca relativi a donne positive e non vaccinate : una 28enne deceduta a Napoli, una 30enne in rianimazione a Pesaro.

E a chi chiede perché “in gravidanza le medicine no e il vaccino sì” la risposta è chiara: “Le donne in attesa possono assumere farmaci ma il vaccino non è un farmaco, anzi serve proprio ad evitare di assumere medicinali”.

Servizio di Lucio Cristino.