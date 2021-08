“No al tampone gratuito per sostituire l’obbligo della vaccinazione per il personale scolastico”. La posizione dell’Associazione dei Presidi, dopo il chiarimento del Ministero dell’Istruzione dopo il protocollo d’intesa stipulato con le organizzazioni sindacali per il ritorno a scuola in presenza a settembre. Quando il Green Pass sarà obbligatorio