La qualificazione alla finale mondiale nel salto in alto per gimbo Tamberi, dovrebbe essere una formalità. Ma per lui non è mai propriamente semplice. Soprattutto in questo periodo, tra infortuni e frizione con il papà coach Marco, alla fine è stata un'altra grande sofferenza. E proprio quanto tutto sembrava perduto, a un passo dal baratro, gimbo al terzo tentativo stacca un 2.28 che lo porta dritto in finale ai mondiali di Oregon 2022, a Eugene. Martedì alle 2.45 di notte ci sarà anche lui.