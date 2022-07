In sella sulle due ruote, sulle orme di Marco Pantani. L'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli in visita a Carpegna conferma l’impegno economico di 1,2 milioni di euro per la realizzazione del bike park montefeltro, una chiara indicazione dell'impegno regionale sulla mobilità verde ma anche della nuova attenzione da parte del governo regionale per questi territorio, dopo la fuga di diversi comuni dalle Marche all'Emilia Romagna.

Un'opera dedicata alle passeggiate in mountain bike nata sotto il cielo del pirata nel lontano 2008, grazie all'iniziativa di un gruppo di ragazzi , un'idea che però ha dovuto aspettare fino al 2018 per avere il sostegno delle istituzioni regionali. Ora finalmente la concretizzazione, i lavori, promette l'assessore, saranno veloci, massimo un anno, forse anche meno. Entro la fine di luglio dovranno pervenire le offerte dalle imprese costruttrici, poi a breve l'affidamento dei lavori, un'opera importante soprattutto per il turismo del Montefeltro.