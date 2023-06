Una promessa ad un figlio rimasto solo ma vivo per miracolo, tratto in salvo dopo essere stato per ore appollaiato su un albero per fuggire alla furia dell'acqua. La promessa è quella fatta dai vigili del fuoco di Ancona a Simone Bartolucci che nell'alluvione dello scorso 15 settembre perse la sorella 17enne Noemi, ritrovata il giorno dopo, e la mamma Brunella, di cui ancora si cerca, dopo 9 mesi, il corpo.

Due squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro da alcuni giorni per lo svuotamento del terzo laghetto di Trecastelli, qui dove l'acqua si era accumulata su tre depressioni, due già svuotate e perlustrate nei mesi scorsi, l'ultima lo sarà nelle prossime ore, entro il week end le operazioni dovrebbero essere concluse, Ci attacchiamo all'ultima speranza spiegano i vigili del fuoco per dare a questo figlio la possibilità di ritrovare almeno il corpo di sua mamma.