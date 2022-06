Se ne è andato con il sorriso, lo stesso con cui ha affrontato la sua battaglia e con cui ha chiesto di essere ricordato Federico Carboni vero nome di “Mario" il 44enne di Senigallia paralizzato da 12 anni in seguito a un incidente stradale, prima persona in Italia ad aver ottenuto il via libera al suicidio medicalmente assistito lo scorso 9 febbraio. Un consenso reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale sul caso Cappato-Antoniani. Ha chiuso gli occhi nella sua abitazione circondato dalla famiglia e dagli affetti più cari dopo essersi auto somministrato il farmaco letale acquistato tramite la raccolta fondi lanciata dall'associazione Luca Coscioni. In assenza di una legge lo Stato italiano non si fa infatti carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito.

La procedura è avvenuta sotto il controllo medico del dottor Mario Riccio, anestesista di Piergiorgio Welby e consulente di Federico Carboni durante il procedimento giudiziario. La scelta di Federico è il capitolo finale di una battaglia che l'uomo ha portato avanti per due anni dopo la prima richiesta all'ASUR e dopo una lunga battaglia legale, in cui è stato assistito dall’Associazione Luca Coscioni.