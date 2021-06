Si apre oggi l’esame di maturità per 14mila gli studenti marchigiani. Tra chi ha appena finito e chi invece inganna l’attesa con un ripasso dell’ultimo minuto, la prova è doppia per i maturandi 2021 che come i colleghi del 2020 hanno trascorso buona parte dell’anno in dad a causa dell’emergenza sanitaria e ora si trovano di fronte a un esame di maturità formato covid.