La proposta Matteo Africano per la successione a Rodolfo Giampieri alla presidenza dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale è stata bocciata dalla Commissione Trasporti in Senato, mentre è stata approvata da quella alla Camera. Il porto per ora resta in stand by, in attesa delle decisioni del ministro Giovannini, mentre sta per essere nominato il commissario per l'”Ultimo miglio”