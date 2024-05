Due giorni marchigiana per il ministro e vicepremier Matteo Salvini della Lega, che ha toccato Ascoli Piceno e Pesaro per presentare il suo libro “Controvento – L’Italia che non si arrende” e sostenere le candidature europee dell’on. Mirco Carloni e della consigliera regionale Anna Menghi, la lista Lega per il comune di Ascoli Piceno, il candidato sindaco di Fano Luca Serfilippi