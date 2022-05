Purificatori d’aria in grado di abbattere polveri sottili e virus, compreso il Sars Cov 2: ecco la tecnologia di Innoliving, azienda anconetana che partì con la sperimentazione proprio negli autobus della città. Oggi arriva la certificazione del dipartimento di scienze biomediche e cliniche Luigi Sacco di Milano, come conferma la dottoressa Maria Rita Gismondo, biologa che dirige la clinica di microbiologia dell’ospedale milanese. I purificatori Air Pro sono in grado di abbattere la carica virale del 99,99%. Una svolta per scuole, uffici, ospedali, luoghi di lavoro.