Tre consigli, semplici e intuitivi, per mettere in guardia nonne e nonni della città a non prestare il fianco agli abili criminali. È la campagna di informazione e prevenzione condotta dalla Questura e dal Comune di Ancona per contrastare l'odioso crimine delle truffe agli anziani. Il progetto, nella prima fase, sarà rivolto a 2.259 persone con più di 85 anni di età che vivono sole. Prevista una lettera nelle cassette postali e degli incontri porta a porta con la Polizia.